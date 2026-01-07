نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: خفض الدين يتم وفق المعايير الدولية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تتابع ملف الدين العام بدقة واحترافية، موضحًا أن أي إجراءات يتم اتخاذها تأخذ في الاعتبار مستقبل الأجيال القادمة وتعمل على تجنب أي تداعيات على الموازنة العامة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم أن نسبة الدين العام كانت تتجاوز 96 إلى 97% من إجمالي الناتج المحلي قبل عامين، فيما تراجعت إلى 84% في السنة المالية الماضية، متوقعًا أن تستمر في الانخفاض وفق السيناريوهات المخططة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات المالية المحكمة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة، ضمن ضوابط تتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لوضع خطة واضحة لخفض الدين ونسبته، مؤكدًا أن ما تحقق خلال العامين الماضيين يعكس الالتزام التام بهذه التوجيهات.

