المشاط: تقارير ربع سنوية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومؤشرات كمية واضحة لكافة القطاعات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 11:03 صباحاً - يارا الجنايني_ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن السياسات والإجراءات الواردة في السردية الوطنية وبرنامج الإصلاحات الهيكلية ستخضع لمتابعة دقيقة عبر تقارير ربع سنوية للتنفيذ، ما يعزز مصداقية البيانات ويتيح للمؤسسات المختلفة الاطلاع على التقدم وتحليل النتائج.

أكثر من 50 جهة ووزارة تعمل بتكامل وتكاتف لتنفيذ إجراءات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

وأوضحت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يشمل أكثر من 50 جهة ووزارة، مشيرة إلى أن هذا التنسيق بين جميع القطاعات يضمن تنفيذ الإصلاحات بشكل متكامل والوصول إلى المستهدفات المرسومة.

وأضافت المشاط أن المستهدفات الكمية في الإصدار الثاني من السردية ليست محصورة فقط في مؤشرات النمو الاقتصادي أو المؤشرات القطاعية، بل تشمل مؤشرات اجتماعية، مؤشرات التشغيل، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مؤشرات استثمارية مفصلة تظهر دور القطاع الخاص في القطاعات المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن هذه المؤشرات تشكل مرجعية أساسية لجميع الجهات لتقييم الأداء وقياس أثر السياسات الإصلاحية، بما يضمن تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرة الدولة على متابعة مستهدفاتها التنموية.

