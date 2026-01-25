نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. شركات غذائية: المحاور الجديدة لرد الأعباء «تحول نوعي» في دعم المصدرين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 25 يناير 2026 10:06 مساءً - محمد أحمد _ أكد عدد من رؤساء الشركات الغذائية أن موافقة مجلس الوزراء على إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية الخاص بقطاع الصناعات الغذائية، تمثل تحولًا في فلسفة وسياسات دعم المصدرين.

كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية قد أعلن تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات، يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة للبرنامج، تشمل مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تحمل 50% من تكلفة تسجيل العلامات التجارية في الخارج.

كما تضمنت القرارات إقرار مساندة بنسبة 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية لقطاع الصناعات الغذائية فقط، بالإضافة إلى تحمل نسبة تصل إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية المعتمدة، بهدف رفع كفاءة الشركات المصدّرة وتأهيلها لمتطلبات الأسواق الخارجية.

أشار رؤساء الشركات لجريدة «دوت الخليج» إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية، من خلال معالجة التحديات اللوجستية والتسويقية والفنية والتدريبية التي تواجه الشركات المصدّرة.

وأوضحوا أن تكلفة الشحن كانت تمثل أحد أبرز المعوقات أمام التوسع التصديري، لا سيما إلى الأسواق البعيدة جغرافيًا.

ولفتوا إلى أن المحاور الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع الطاقات التشغيلية للمصانع، وزيادة معدلات جذب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الثقة في وجود شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم تحقيق المستهدفات التصديرية.

أشرف الجزايرلي: ربط دعم الصادرات بالقدرة التنافسية يعزز التواجد بالأسواق الخارجية

هيثم الهواري: المحاور الجديدة لدعم الصادرات خطوة مهمة للتعامل مع الضغوط اللوجستية في الأسواق مرتفعة التكلفة

أحمد السباعي: ضرورة إعادة النظر في شرائح دعم الصادرات وفقا لطبيعة كل سوق

