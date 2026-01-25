حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 11:15 مساءً - تتجه بوصلة الكرة المصرية والأفريقية مساء اليوم الأحد صوب استاد "الجيش" ببرج العرب، حيث يشهد الملعب العريق قمة كروية من نوع خاص تجمع بين الزمالك والمصري البورسعيدي، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025-2026.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الأسطورة مباشر بدون تقطيع أو تأخير بجودة قوية مباشر

مباراة اليوم بين الزمالك والمصري هي حجر زاوية في صراع المجموعة الرابعة، إذ يطمح كل فريق لإثبات تفوقه المحلي ونقله إلى الساحة القارية في ليلة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويدخل النادي المصري المواجهة وهو يتربع على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققًا العلامة الكاملة من انتصارين، ويسعى "أبناء بورسعيد" لتأكيد جدارتهم بالصدارة والوصول إلى النقطة التاسعة للاقتراب بشدة من حجز مقعد في الدور القادم.

بينما يحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويضع "الفارس الأبيض" نصب عينيه حصد الثلاث نقاط للانقضاض على الصدارة وتعديل مساره بعد التعادل الأخير في جنوب أفريقيا، مما يضفي صبغة تنافسية شرسة على مجريات اللقاء.

ولكن يصطدم الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز بتحدٍ كبير في هذه القمة، حيث يفتقد الفريق لخدمات الثنائي المخضرم عبد الله السعيد وعمر جابر، وهو ما سيجبر المدرب البرتغالي على إجراء تعديلات اضطرارية في مراكز حيوية بوسط الملعب والظهير الأيمن.

وستكون هذه الغيابات بمثابة اختبار حقيقي لعمق قائمة الزمالك ومدى قدرة البدلاء على الوقوف أمام طموحات المصري المنظم، الذي يغيب عنه هو الآخر مهاجمه صلاح محسن بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي وكيفية المشاهدة

ينتظر الملايين انطلاق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً (09:00 م) بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً (10:00 م) بتوقيت مكة المكرمة، ولن تفوتكم لحظة من الإثارة عبر القنوات التالية:

تايم سبورتس مجانًا.

بي إن سبورت 2 اتش دي.

وسيقوم المعلق علي محمد علي بالوصف والتعليق عبر شاشة بي إن سبورتس، بينما يتولى محمد عفيفي التعليق عبر البث الأرضي.