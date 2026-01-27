نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تدعو الشركات الأمريكية للتعاون في مجال إدارة وتشغيل عدد من المحطات البحرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:07 مساءً - دعا الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر خاصةً مع وجود فرص استثمارية حقيقية بها.

وأشار إلى أن قطاع النقل البحري المصري الذي يضم 19 ميناءً تجارياً أحد أهم تلك المجالات التي يمكن تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون، وذلك من خلال التعاون في مجال إدارة وتشغيل وإعادة تسليم عدد من المحطات بالموانئ المصرية مثل المحطات البحرية الدولية في موانئ (برنيس والسخنة وسفاجا والإسكندرية وجرجوب).

جاء ذلك، خلال استقبال الفريق مهندس كامل الوزير، كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.

في مستهل اللقاء، أكد الوزير على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي تمتد لتاريخٍ طويلٍ من التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً حرص مصر على تعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما مجالي الصناعة والنقل.

ولفت أن وزارة النقل لها تعاون كبير مع الشركات الأمريكية في مجال النقل حيث تم التعاون في مجال جرارات السكة الحديدية مع كل من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية (وابتك حالياً) وشركة بروجرس ريل الأمريكية بما ساهم في تدعيم قوة الجر للسكة الجديد وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

أضاف أن هناك تعاوناً مع شركة هني ويل الأمريكية التي تتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر والتعاون مع المكتب الاستشاري هيل إنترناشونال الأمريكي في مجال الأعمال الاستشارية لمشروع خطي المونوريل شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع الأمريكية في السوق المصرية، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لزيادة حجم التعاون في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية والنقل، إلى أهمية زيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر بما يتلائم مع قوة العلاقات وتميز وقوة وتقدم الصناعات الأمريكية، موجهاً الدعوة لكافة المصنعين والمستثمرين بالولايات المتحدة لإقامة مصانع بمصر خاصةً مع المناخ الاستثماري الواعد بها والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع الهام، مؤكداً على أن صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة هي أحد أهم تلك الصناعات التي يمكن تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي علي عمق العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة ومصر وعلي الاهتمام الكبير من الجانب الأمريكي لزيادة حجم التعاون الاقتصادي مع مصر خاصةً مع النهضة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات وفي ظل التجارب الناجحة للمشروعات الأمريكية بمصر ومنها المشروعات في مجالي النقل او الصناعة.

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة الأمريكية، حيث أشاد أعضاء الغرفة بالتعاون الكبير بين الحكومة المصرية والغرفة في دفع عجلة الاستثمار والتعاون المشترك، مؤكدا علي أهمية تعزيز وزيادة حجم التعاون بين أمريكا ومصر في مجال الصناعات المختلفة بمصر وخاصةً في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات ومجالات الصناعة الأخري والبنية التحتية للمطارات وقطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى التعاون في مجال إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانيء البحرية في مصر.

أضاف أن هذه الفرص الاستثمارية التي استعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، سوف يتم طرحها أمام الشركات الأمريكية لتحقيق مزيد من التعاون المشترك يتلائم مع قوة العلاقات المشتركة.

