الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار تزايد الاهتمام بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للسيدات، كشف إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، تفاصيل نظام معاش ربات البيوت، الذي يتيح للنساء فرصة تأمين دخل ثابت بعد بلوغ سن التقاعد، بما يتناسب مع إمكانياتهن المالية المختلفة.

معاش شهري لربات المنزل 2026.. ما هي الشروط والمبلغ المستحق؟

ويعتمد النظام على ثلاث شرائح للاشتراك، يمكن لكل مشتركة اختيار الشريحة الأنسب لها، على أن يتم احتساب قيمة المعاش عند انتهاء مدة الاشتراك وفقًا للشريحة التي تم التسجيل بها، مع الاستفادة من تأمين صحي شامل ضمن مزايا النظام.

معاش ربات البيوت

وأوضح أبو العطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة ON، أن الحد الأدنى للاشتراك السنوي يبلغ حاليًا 2700 جنيه، ويُعد بمثابة مساهمة تأمينية شهرية، حيث تُحسب قيمة المعاش كنسبة من الأجر الذي تم الاشتراك عليه.

وأشار إلى أن النظام متاح للسيدات من سن 18 حتى 45 عامًا، مع اشتراط مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة، لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الستين، بما يضمن استدامة المنظومة وفاعليتها.

وأكد أن أسرة المشتركة تستحق صرف المعاش بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من الاشتراك في حال الوفاة، على ألا تقل قيمة المعاش عن 60% من الأجر الذي تم الاشتراك عليه.

خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة

يمكن للراغبات في الاشتراك التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل الإقامة، وتقديم طلب الاشتراك من خلال نموذج «1 س»، مرفقًا بالمستندات التالية:

صورة بطاقة الرقم القومي

شهادة الميلاد

إقرار بالدخل الشهري المتوسط

ويشمل النظام أيضًا تأمينًا صحيًا للمشتركات، بما يوفر لهن مظلة حماية طبية مهمة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذا التأمين لما له من دور أساسي في الحفاظ على الصحة وجودة الحياة.