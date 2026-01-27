نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يتراجع عند التسوية بعد مكاسب قوية رغم تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ تراجع أسعار النفط عند التسوية، يوم الاثنين، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة، في ظل استمرار التوترات بين أمريكا وإيران، بعد استئناف خط أنابيب التصدير الرئيسي في قازاخستان عملياته بكامل طاقته، في ظل تعطل العمليات في مناطق رئيسية لإنتاج الخام في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً بما يعادل 0.44% لتبلغ عند التسوية 65.59 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً بما يعادل 0.72% لتبلغ عند التسوية 60.63 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية بلغت 2.7% ليغلقا يوم الجمعة عند أعلى مستوى لهما منذ 14 يناير.

وأعلنت وزارة الطاقة الكازاخستانية يوم الاثنين أن كازاخستان على وشك استئناف الإنتاج في أكبر حقولها النفطية، إلا أن مصادر في القطاع أشارت إلى أن الكميات لا تزال منخفضة وأن حالة القوة القاهرة لا تزال سارية على صادرات مزيج CPC.

أعلن اتحاد خط أنابيب بحر قزوين CPC، المشغل لخط أنابيب التصدير الرئيسي في كازاخستان، يوم الأحد، أن محطته على البحر الأسود قد عادت إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة بعد انتهاء أعمال الصيانة في إحدى نقاط التثبيت الثلاث.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا: “ضربت العاصفة الشتوية فيرن الساحل الأميركي، مما أدى إلى توقف الإنتاج في مناطق رئيسية لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وزاد الضغط على شبكة الكهرباء”. وأضافت أن أسواق النفط تشهد انتعاشاً طفيفاً مع تضييق انقطاعات التيار الكهربائي لتدفقات النفط.

وسجل الخامان مكاسب أسبوعية بلغت 2.7%، ليغلقا تعاملات يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ 14 يناير، وسط توقعات بوصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أمريكية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لديها أسطول يتجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله في عدم الاضطرار لاستخدامه، داعياً طهران إلى عدم قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

وفي المقابل، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، يوم الجمعة، إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره “حرباً شاملة ضدنا”.

وقال توني سيكامور، المحلل في شركة آي جي، إن إعلان الرئيس ترامب عن إبحار أسطول أميركي نحو إيران أدى إلى إشعال المخاوف من تعطل الإمدادات، ما أضاف علاوة مخاطرة إلى أسعار الخام، ودعم توجهات العزوف عن المخاطرة على نطاق أوسع خلال تعاملات صباح اليوم، بحسب .

وفي الولايات المتحدة، تراجع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما ارتفعت أسعار الطاقة الفورية، في ظل عاصفة شتوية بدأت تجتاح البلاد منذ يوم الجمعة.

وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة إن إنتاج النفط تأثر أيضاً بالطقس الشتوي القاسي، مشيرين إلى أن الخسائر بلغت نحو 250 ألف برميل يومياً، بما في ذلك تراجعات في إنتاج مناطق باكن وأوكلاهوما وأجزاء من تكساس.

من جانب آخر، قال ثلاثة مندوبين من منظمة أوبك+ لوكالة إنه من المتوقع أن تُبقي المنظمة على قرارها بتعليق زيادات إنتاج النفط لشهر مارس في اجتماعها يوم الأحد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتراجع عند التسوية بعد مكاسب قوية رغم تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.