نعرض لكم الان تفاصيل خبر وفد وزارة الاستثمار يبحث في كوت ديفوار خطة تطوير الأصول المصرية بأبيدجان من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:07 مساءً - محمد أحمد _ ترأست الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج والاستثمار والطروحات الحكومية، وفدًا من وزارة الاستثمار في زيارة إلى دولة كوت ديفوار، بجانب اللواء حمزة درويش، رئيس مجلس إدارة شركة «جسور»، وبمشاركة السفير شريف سيف، سفير مصر لدى كوت ديفوار، ومكتب التمثيل التجاري بأبيدجان.

قام الوفد المصري بزيارة «عمارة النصر» المملوكة لشركة «جسور» التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، لدراسة خطة تطوير المشروع، وكذلك بحث احتياجات السوق الإيفواري.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة خطة الدولة لتطوير واستغلال الأصول المصرية بدول القارة الأفريقية، وتعزيز الاستفادة منها.

كما عقد الوفد المصري اجتماعات مع الرئيس التنفيذي لبنك «التجاري وفا» بأبيدجان، والرئيس التنفيذي لبنك «BSIC الساحل والصحراء»، لمناقشة آليات الشراكة مع القطاعين المصرفي والاستثماري، وسبل التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث بدء مشروع تطوير واستغلال «عمارة النصر»، والاستفادة من الأصول الأخرى الواقعة في عدد من الدول الأفريقية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد وزارة الاستثمار يبحث في كوت ديفوار خطة تطوير الأصول المصرية بأبيدجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.