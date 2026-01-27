الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات البحث من جانب العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان، وسط تساؤلات حول إمكانية صرف منحة استثنائية قبل بداية الشهر الكريم لتخفيف الأعباء المعيشية.

المرتبات قبل رمضان؟.. قرار عاجل من الحكومة يهم ملايين الموظفين

وتحظى مرتبات فبراير باهتمام واسع من الموظفين في مختلف القطاعات، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف مقارنة بالجدول المعتاد، في إطار حرصها على التيسير على العاملين وضمان انتظام صرف الرواتب دون تأخير.

موعد صرف المرتبات لشهر فبراير 2026

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من 22 فبراير بدلًا من يوم 24، على أن يتم صرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، ويستمر صرف المرتبات حتى 28 فبراير.

وبحسب الحسابات الفلكية الواردة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، من المقرر أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية لهلال الشهر، وبذلك يتم صرف المرتبات بعد بداية شهر رمضان بنحو ثلاثة أيام.

كشفت البيانات الرسمية عن تفاصيل مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2026 وفقًا للدرجات الوظيفية، وجاءت على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12.200 إلى 13.800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10.200 إلى 11.800 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8.700 إلى 10.300 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8.200 إلى 9.800 جنيه

الدرجة الثانية: من 7.200 إلى 8.500 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): من 6.700 إلى 8.000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 6.200 إلى 7.300 جنيه

الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 إلى 7.100 جنيه

الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من 6.000 إلى 7.100 جنيه

حقيقة صرف منحة قبل رمضان

وعلى الرغم من تزايد التساؤلات بشأن صرف منحة رمضان 2026، فإنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تؤكد أو تنفي صرف منحة استثنائية قبل حلول الشهر الكريم.