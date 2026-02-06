نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيتكوين تهبط دون 70 ألف دولار مع تصاعد نفور المستثمرين من المخاطرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 فبراير 2026 11:11 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت عملة بيتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار خلال تداولات اليوم الخميس، مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024، وسط موجة من الضغوط البيعية التي تضرب سوق العملات المشفرة.

وجاء هذا التراجع في ظل ارتفاع نفور المستثمرين من المخاطر، بالتزامن مع تصاعد القلق بشأن مسار معدلات الفائدة العالمية، وتزايد المخاوف من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتزامن هبوط بيتكوين مع تراجعات جماعية في سوق العملات الرقمية، إذ انخفضت إيثر وبقية العملات البديلة بنسب متفاوتة، مع استمرار الضغوط الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وتقلبات الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن كسر مستوى 70 ألف دولار قد يفتح المجال لمزيد من التقلبات على المدى القصير، خاصة في ظل غياب محفزات قوية تعيد الزخم الصعودي سريعًا، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاتجاه العام للعملات الرقمية لا يزال مرتبطًا بتطورات السياسة النقدية الأميركية وتدفقات الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى حالة عدم اليقين السائدة مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

