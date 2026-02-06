نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب والفضة يتراجعان تحت ضغط الدولار والأسواق العالمية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 6 فبراير 2026 09:13 مساءً - سي إن بي سي_ هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار وتراجع أسواق المال، حيث دفع ذلك المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم من المعادن النفيسة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.3% ليصل إلى 4850.89 دولار للأونصة فى أحدث التعاملات.

فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.5% إلى 4873.90 دولار للأونصة.

كما هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 13.6% إلى 76.04 دولار للأونصة بعد أن لامست 72.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ضغوط الأسواق الأمريكية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، وهبط مؤشر ناسداك إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين.

وقال محلل الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، بوب هابركورن، إن بعض المستثمرين يواجهون مشاكل تتعلق بهوامش الربح، وربما تدفعهم خسائر الأسهم إلى توفير السيولة عبر التخلي عن المعادن، مؤكداً أن العوامل الأساسية لسوق المعادن لم تتغير.

تقلبات حادة في المعادن النفيسة

شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات قوية خلال الأيام الماضية، إذ سجلا أكبر خسائر منذ عقود يوم الجمعة الماضي بعد أن بلغا مستويات غير مسبوقة، قبل أن يتعافيا بشكل طفيف خلال الجلستين الماضيتين. قال محلل السوق لدى سيتي إندكس وفوركس دوت كوم، فؤاد رزق زادة، إن الانتعاش الحاد في أسعار الذهب كان مجرد حركة معاكسة للاتجاه، موضحاً أن عمليات البيع المكثفة ربما غيرت نفسية السوق وجعلت موجة بيع أخرى أمراً غير مفاجئ.

تطورات جيوسياسية تضغط على الأسواق

اتفقت كل من روسيا وأوكرانيا على تبادل كبير للأسرى بعد محادثات بوساطة أمريكية، فيما أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وصفها بأنها “إيجابية للغاية” رغم التوتر بشأن تايوان.

كما تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في عمان يوم الجمعة.

وفي أسواق المعادن الأخرى، هبط البلاتين بنسبة 7.7% إلى 2056.31 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 5.2% إلى 1682.39 دولار.

تواصل الأسواق العالمية مواجهة ضغوط مزدوجة من تقلبات المعادن النفيسة وصعود الدولار، وسط ترقب المستثمرين لتطورات سياسية واقتصادية قد تحدد اتجاهات التداول في الفترة المقبلة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبًا اليوم الخميس، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأضاف كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي لدى “أو.سي.بي.سي”:

“تراجعت المعنويات فيما يتعلق بمعظم فئات الأصول، بما في ذلك المعادن النفيسة والعملات المشفرة وأسهم الدول، إذ تتفاقم الخسائر وتخلق حلقة مفرغة وسط شح السيولة في السوق”.

وتراجعت الأسهم الآسيوية، مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، إذ أثرت المخاوف بشأن التكاليف الباهظة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا.

