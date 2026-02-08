نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: تخفيض أسعار الدواجن إلى 115 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 06:00 مساءً - محمد أحمد _ أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات إلى المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية بقيمة 5 جنيهات، ليصبح سعر الكيلو 115 جنيهًا بدلًا من 120 جنيهًا، وذلك تماشيًا مع التراجع الذي شهدته أسعار الدواجن في السوق المحلية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يجري مضاعفة الكميات المطروحة من الدواجن المجمدة بجميع المنافذ الاستهلاكية التابعة للشركة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وزيادة المعروض.

ويُذكر أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق عن اتفاق ثلاثي لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ومجزآتها، وطرحها عبر المنافذ التابعة للجهات الثلاث قبل شهر رمضان، بهدف تعزيز المعروض، وضبط الأسواق، والمساهمة في استقرار الأسعار خلال موسم ارتفاع معدلات الاستهلاك

