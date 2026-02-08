نعرض لكم الان تفاصيل خبر أشرف صبري: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الاقتصاد ونماذج العمل التقليدية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 02:56 مساءً - يارا الجنايني_ قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن التطور السريع في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Large Language Models) فتح بعدًا جديدًا في استخدام التكنولوجيا، يتمثل في قدرة الأنظمة على التفاعل واتخاذ قرارات ذكية بناءً على البيانات، وهو ما لم يكن متاحًا بهذا الشكل من قبل.

وأوضح صبري خلال مؤتمر CFA society Egypt، أن توظيف ما يُعرف بـ “الـ AI Agents” داخل المؤسسات يتيح أتمتة عمليات معقدة كانت تعتمد بالكامل على العنصر البشري، مثل مراجعة العقود، التحقق من الالتزام بالقوانين المحلية، وتحليل الإفصاحات والمخاطر، مشيرًا إلى أن هذه المهام يمكن تنفيذها حاليًا عبر أنظمة ذكية تعمل ضمن ضوابط رقابية واضحة (Guardrails) ومع مراجعة بشرية عند الحاجة.

وأضاف أن هذا التحول يقود العالم تدريجيًا إلى ما يُعرف بـ “اقتصاد الوفرة”، حيث تحل الأنظمة الذكية والروبوتات محل البشر في عدد كبير من الأنشطة الخدمية والإنتاجية، بما يرفع معدلات الإنتاجية بشكل غير مسبوق، ويقلل الاعتماد على ساعات العمل التقليدية.

وأشار صبري إلى أن هذا النموذج الجديد يفرض تحديات اقتصادية جوهرية، على رأسها تراجع مفهوم الدخل المرتبط بالعمل، وهو ما يدفع الحكومات عالميًا إلى مناقشة حلول بديلة مثل “الدخل الأساسي الشامل” (Universal Basic Income) لضمان استمرار الطلب الاستهلاكي.

