“إنجازات للطاقة”: مشروعات جاهزة للتطوير وفي مرحلة الإغلاق المالي بقيمة 70 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 فبراير 2026 06:00 مساءً - سمر السيد _ كشف محمد الدمرداش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات لإدارة أصول أنظمة المياه والطاقة والغذاء، عن أن شركته لديها مشروعات جاهزة للتطوير والإنشاء، وفي مرحلة الإغلاق المالي حاليا لبدء تنفيذها بقيمة تبلغ حوالي 70 مليون دولار .

أشار في مؤتمر صحفي نظمته الشركة اليوم الأحد، إلى أنه من المقرر ضخ الاستثمارات الخاصة بهذه المشروعات خلال العامين الجاري والمقبل.

أضاف أنه من المقرر بعد ذلك ضخ 100 مليون دولار للمساعدة في تشغيلها وكذلك دعم توسعاتها الإقليمية في مجالات البنية التحتية المناخية خلال العامين الجاري والمقبل أيضا.

تأسست “إنجازات” في مصر عام 2011، وتتمتع بخبرة عملية تتجاوز 14 عامًا في تطوير وتشغيل نموذج “البنية التحتية المستدامة كخدمة” لأنظمة المياه والطاقة والغذاء.

الشركة طوّرت أكثر من 63 ميجاوات من الطاقة الشمسية

واستثمرت “إنجازات” 33 مليون دولار في مشروعاتها القائمة، كما طوّرت أكثر من 63 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يكفي لإمداد 40,000 منزل بالكهرباء، كما تدير سنويًا أكثر من 15 مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية .

وتتوسع الشركة حاليًا للعمل في ثلاث دول من خلال عقود خدمة وشراء مرافق طويلة الأجل مع عملائها في القطاع التجاري والزراعي والصناعي بنظام البناء والتملك والتشغيل “BOO”.

وتعمل “إنجازات” عبر ثلاثة أنظمة مترابطة تشمل المياه والطاقة المتجددة والزراعة، كما تستثمر في مشروعات بنية تحتية مستدامة تخدم المزارعين والشركات والمجتمعات المحلية في مصر والمنطقة.

وقال الدمرداش، إن مشروعات البنية التحتية للمياه والطاقة والغذاء تعد استثمارًا واحدًا ومترابطًا.

أضاف في فعاليات المؤتمر الصحفي للشركة، أنه عندما يتم تصميم هذه الأنظمة وتمويلها ضمن إطار متكامل، تتحسن كفاءتها وتُخفض تكاليف تشغيلها.

وتابع: أن هذا هو نموذج أعمال الشركة الذي قامت بتطويره وتشغيله على مدار أكثر من 14 عامًا، وأثبت أن البنية التحتية المتكاملة قادرة على تحقيق عوائد مستقرة وإحداث أثر واسع وملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق النائية بالأسواق الناشئة.

جدير بالذكر، أن “إنجازات” تُدير مشروعاتها وفق نموذج “المرافق كخدمة”، حيث يدفع العميل مقابل الخدمة الفعلية التي يحصل عليها—مثل الري ومعالجة وضخ المياه، وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء المتجددة—بدلًا من تحمّل تكلفة إنشاء الأصول وامتلاكها.

وتتولى “إنجازات” تطوير المشروعات وتملكها وتشغيلها، بما يخفف الأعباء الرأسمالية المسبقة على العملاء، ويضمن إيرادات مستقرة قائمة على الأداء.

كما دشنت “انجازات”، “صندوق SAVE للبنية التحتية المستدامة”، كآلية مباشرة للتمويل وهو صندوق استثماري بقيمة تصل إلى200 مليون دولار، و الذي تم الإعلان عنه بالشراكة مع شركة CI Capital احد الكيانات الاستثمارية في مصر والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يخضع الصندوق للشروط والقواعد والضوابط التنظيمية لهيئة الرقابة المالية في مصر وأبو ظبي طبقا للخطة الزمنية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها من المؤسسين.

ويُعد الصندوق أحد الأدوات الاستثمارية الرئيسية لـشركة إنجازات لدعم توسعاتها في مشروعات البنية التحتية النظيفة في الأسواق المُستهدفة.

ويُعد مشروع SAVE-1 أحد أبرز مشروعات شركة إنجازات، وهو مشروع مُقام في واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ويعتمد على دمج أنظمة الطاقة المتجددة والمياه لدعم الأنشطة الزراعية في تلك المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع، على مدار عمره التشغيلي، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بإجمالي يتجاوز460 ألف طن، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة لأبناء الواحة.

