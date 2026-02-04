نعرض لكم الان تفاصيل خبر موانئ أبوظبي تبرم اتفاق تمويل بقيمة 115 مليون دولار مع IFC وبنك الكويت الوطني لمحطة سفاجا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 02:52 مساءً - دوت الخليج_ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، نجاحها في إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 115 مليون دولار لدعم تطوير مشروع “موانئ نواتوم – محطة سفاجا” في مصر، ما يعكس التزام المجموعة بتوسيع البنية التحتية للموانئ وتعزيز الخدمات اللوجستية للأسواق الدولية الرئيسية.

وحظي التمويل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، بمشاركة بنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية أخرى، من خلال إنشاء محفظة إقراض مشتركة تديرها مؤسسة التمويل الدولية، وبأجل استحقاق يصل إلى 15 عاماً، ما يعكس الثقة الدولية في قدرات مجموعة موانئ أبوظبي والدور الاستراتيجي لمصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

ومن المتوقع إغلاق التمويل خلال الربع الأول من 2026، بعد استيفاء الشروط المتعارف عليها.

وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “تعكس صفقة التمويل المدعومة من مؤسسة التمويل الدولية نهجنا المنضبط في تمويل مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الأسواق سريعة النمو من خلال شراكات متعددة الأطراف. ومشاركة مؤسسة التمويل الدولية وبنك الكويت الوطني – مصر ومؤسسات استثمارية دولية أخرى في دعم مشروع تطوير محطة سفاجا دليل على حضورنا المتنامي في مصر، التي تمثل سوقاً استراتيجياً ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

وتابع: “سنواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز شبكة الربط التجاري ودعم النمو الاقتصادي المستدام، انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات”.

وقال مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: “تعكس هذه الصفقة دور مؤسسة التمويل الدولية كممكّن استراتيجي للاستثمارات بين دول الجنوب.

وأردف: “وسيسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة، وخفض التكاليف على الشركات المحلية، وخلق فرص عمل نوعية، إلى جانب تعزيز موقع دولة الإمارات كمحرّك إقليمي للنمو”.

ومن جانبه، صرح ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – مصر: “يعكس هذا التمويل التزام البنك بدعم المشروعات الاستراتيجية في مجال البنية التحتية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق أثر بيئي إيجابي من خلال خفض انبعاثات الكربون. كما يعكس تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة موانئ أبوظبي ثقتنا في قطاع الخدمات اللوجستية في مصر وآفاقه الواعدة”.

ويبلغ إجمالي استثمارات مشروع “موانئ نواتوم – محطة سفاجا” نحو 200 مليون دولار، وتقع المحطة على ساحل البحر الأحمر، وهي أول محطة بحرية دولية في صعيد مصر. ويأتي المشروع ضمن استراتيجية المجموعة لتطوير وتشغيل محطات وموانئ عالية الأداء على امتداد الممرات التجارية سريعة النمو، لا سيما في مصر التي تعد أحد أهم الأسواق الدولية للمجموعة.

وتشمل استثمارات المجموعة في مصر أنشطة شحن الحاويات، تشغيل المحطات، الشحن والتفريغ، خدمات الوكالات البحرية، وخدمات نقل البضائع، كما تعمل على تطوير محطات للسفن السياحية في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ. وفي 2025، وسّعت المجموعة محفظتها الاستثمارية عبر اتفاقية حق انتفاع قابلة للتجديد لمدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل “كيزاد شرق بورسعيد”، وهي منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً بموقع استراتيجي على مدخل قناة السويس.

وفي إطار خططها لتعزيز مكانتها كممكّن رائد للتجارة عبر البحر المتوسط والبحر الأحمر، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة 19.328% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في مصر، وأعلنت عن نيتها إطلاق عرض شراء إلزامي للاستحواذ على حصة إضافية تمنحها الأغلبية، لتعزيز توسعها في مصر وتوليد عائدات مالية ملموسة.

