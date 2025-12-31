الإفتاء: يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم دون خروج عن الدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 09:35 مساءً - أكدت دار الإفتاء المصرية مجددا أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم ومناسباتهم، مشددة على أنه ليس في ذلك خروج عن الدين، مشيرة إلى أن التهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

الإفتاء تؤكد: لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم

وقالت الإفتاء، عبر حسابها الرسمي على منصة X: لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين.. فالمولى عز وجل لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، فالتهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

دعاء أول يوم في السنة

وسبق أوضحت دار الإفتاء بالتزامن مع آخر ساعات العام الميلادي 2025، أن هناك دعاء مأثورا وهو دعاء أول السنة أن يقال في أول أيامها: اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك يا ذا الجلال والإكرام، فإنَّ الشيطان يقول: قد آيسنا مِنْ نفسه فيما بقي، ويوكل الله به ملكين يحرسانه.

وأكدت دار الإفتاء أن تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة بدعاءٍ معينٍ من أدعية الصالحين ومُجَرَّبَاتهم أو عبادةٍ معينةٍ أمرٌ جائزٌ شرعًا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يُعتَقَد أنه سنّةٌ نبوية.