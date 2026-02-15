نعرض لكم الان تفاصيل خبر سلامة الغذاء: تصدير 6765 شحنة بإجمالي 285 ألف طن في أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 فبراير 2026 04:06 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب مواصلة دعم الصادرات الغذائية وتعزيز الرقابة على الواردات.

واوضحت الهيئة في تقريرها الأسبوعي السادس لعام 2026، عن الفترة من 7 إلى 13 فبراير، ان عدد الرسائل الغذائية المصدَّرة بلغ 6765 رسالة بإجمالي 285 ألف طن، من خلال 544 شركة، شملت 748 صنفًا من المنتجات الغذائية المتنوعة.

ووفقاً لتقرير الهيئة ، تصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 90 ألف طن من أصل 105 آلاف طن فواكه تم تصديرها خلال الأسبوع، تلتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، فيما جاءت البطاطس على رأس قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 30 ألف طن من أصل 80 ألف طن خضراوات، تلتها البطاطا الحلوة والبصل.

ووصلت الصادرات الغذائية المصرية إلى 185 دولة، جاءت في مقدمتها روسيا والسعودية والسودان وسوريا وهولندا، في مؤشر على اتساع قاعدة الأسواق المستقبِلة للمنتجات المصرية.

كما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول من حيث عدد الرسائل المصدرة، يليه ميناء سفاجا ثم ميناء الإسكندرية.

الهيئة أصدرت 1900 شهادة صحية للتصدير خلال أسبوع واحد

وفي إطار دعم حركة التجارة الخارجية، أصدرت الهيئة 1900 شهادة صحية للتصدير خلال أسبوع واحد، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في منظومة الرقابة المصرية.

وعلى صعيد الواردات، استقبلت البلاد 2122 رسالة غذائية بإجمالي 386 ألف طن، شملت القمح والزيوت وفول الصويا، عبر 882 شركة مستوردة. وتصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها الولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وإندونيسيا، فيما جاء ميناء الإسكندرية في صدارة المنافذ من حيث عدد الرسائل الواردة.

الإفراج عن 1722 رسالة غذائية واردة وفحص 491 تظلمًا بالمواني

وأكد التقرير استمرار أعمال الفحص والإفراج الجمركي، حيث تم الإفراج المؤقت عن 1282 رسالة غذائية، والإفراج السريع عن 440 رسالة، إلى جانب فحص 491 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ.

تكثيف الرقابة بالأسواق استعدادًا لرمضان

وشددت الهيئة على استمرار تكثيف الرقابة خلال الأسابيع المقبلة، لضمان توافر غذاء آمن وسليم للمواطنين، خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان

وفي سياق متصل، تلقت الهيئة 94 شكوى من المواطنين وجهات مختلفة، ونفذت حملات ميدانية استهدفت 74 منشأة غذائية استجابةً لتلك البلاغات، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، مع مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، دعمًا لمنظومة رقابية تضمن توفير غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

