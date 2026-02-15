نعرض لكم الان تفاصيل خبر القابضة الغذائية تشكل غرفة عمليات لإدارة «أهلاً رمضان» بالمحافظات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 فبراير 2026 02:52 مساءً - محمد أحمد _ أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف مشاركتها في معارض «أهلاً رمضان» المقامة بجميع المحافظات، عبر طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين وضبط الأسواق.

واوضحت الشركة انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة وإدارة المعارض على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع رؤساء الشركات التابعة، لضمان انتظام الإمدادات وسرعة الاستجابة لأي متغيرات في حجم الطلب.

وقال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين، اصدر توجيهات صدرت بضخ كميات كبيرة ومستمرة من السلع في المعارض والشوادر بالمحافظات، مع متابعة يومية لحركة التداول لضمان توافر المعروض ومنع أي نقص، خاصة مع ارتفاع معدلات الإقبال.

وأوضح، أن الشركة تعمل وفق خطة لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع إعادة ضخ المنتجات بشكل فوري للحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن في الأسواق وطرح منتجات بجودة مناسبة وأسعار أقل من مثيلاتها في السوق الحر.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة الرقابية لضبط منظومة التوزيع وتحقيق الانضباط السعري، مؤكدًا استمرار تكثيف المعروض طوال فترة إقامة المعارض دعمًا للمواطنين وتعزيزًا للأمن الغذائي.

وتطرح الشركة السلع بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، حيث تُعرض الدواجن المجمدة بسعر 100 جنيه للكيلو، والسكر بـ28 جنيهًا، والأرز بدءًا من 24 جنيهًا، والزيوت من 46.45 جنيهًا، واللحوم من 245 جنيهًا للكيلو، إلى جانب المكرونة والبقوليات ومنتجات غذائية متنوعة تلبي احتياجات الأسر.

