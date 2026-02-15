نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تطبق إعفاء جمركيا على الواردات من 53 دولة أفريقية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 فبراير 2026 01:59 مساءً - – ذكرت وسائل إعلام حكومية صينية اليوم السبت، أن بكين ستطبق رسوما جمركية صفرية على الواردات من 53 دولة أفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك اعتبارا من أول مايو 2026.

وذكر تقرير للتلفزيون الحكومي، أن الصين ستواصل أيضا الحث على التفاوض والتوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية، وستوسع نطاق وصول الصادرات الأفريقية إلى الصين من خلال آليات محدثة مثل ما تطلق عليها “القناة الخضراء”.

