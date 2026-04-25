بالطاقة الشمسية.. خطة جديدة من تعليم القاهرة لترشيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 05:19 مساءً - في خطوة تعكس التوجه نحو الاستدامة، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "كهربتك من مدرستك"، تستهدف استغلال أسطح المدارس في توليد الطاقة الكهربائية عبر أنظمة الخلايا الشمسية، ضمن تجربة أولية تُنفذ لأول مرة على مستوى المديرية.

تأتي مبادرة "كهربتك من مدرستك" برعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبمتابعة الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار دعم خطط الدولة للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.

وبحسب ما أعلنته المديرية سيتم البدء في تنفيذ نماذج تجريبية داخل عدد من المدارس، من خلال تركيب كشافات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، بهدف تقييم كفاءة هذه الأنظمة داخل البيئة التعليمية، وقياس مدى جدواها الفنية والاقتصادية، تمهيدًا لتعميم التجربة في حال نجاحها.

أكدت مدير المديرية أن مبادرة كهربتك من مدرستك تمثل انطلاقة حقيقية لتطبيق مفاهيم الاستدامة داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن دور المدرسة لم يعد يقتصر على التعليم النظري، بل يمتد ليشمل التطبيق العملي وتعزيز وعي الطلاب بقضايا البيئة والطاقة.

وتركز المبادرة على تحقيق عدة أهداف، أبرزها تقليل استهلاك الكهرباء داخل المدارس، وتعزيز ثقافة استخدام الطاقة النظيفة بين الطلاب، إلى جانب تقديم نموذج عملي للتعليم التطبيقي، على أن يتم الاعتماد على نتائج المرحلة التجريبية في تحديد إمكانية التوسع بالمشروع مستقبلاً، بما يدعم توجه المدارس نحو الاعتماد الجزئي على مصادر الطاقة المتجددة.