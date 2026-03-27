نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على تعميم الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة على جميع الوزارات والهيئات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 01:18 صباحاً - دوت الخليج_ وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع كتاب دوري يتم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة، بشأن الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة.

ويتضمن الكتاب الدوري قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية الحالية لأجهزة التكييف والمواتير ولمبات وكشافات الإضاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه الأجهزة ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ويُلزم الكتاب بعدم الإفراج عن أي شحنة من هذه الأجهزة إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تؤكد التزامها بمعايير كفاءة الطاقة المحدثة، مع التأكيد على ضرورة إرفاق ملصق كفاءة الطاقة قبل السماح بدخولها إلى السوق المحلية، وتفعيل الرقابة الدورية على خطوط الإنتاج بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

كما يمنع الكتاب تداول أو بيع الأجهزة غير المطابقة للمواصفات محليًا، على أن تُحرر محاضر فورية ضد المخالفين وفقًا لقانون حماية المستهلك، مع التأكيد على تضمين هذه المعايير في كراسات الشروط والمواصفات الفنية عند توريد هذه الأجهزة لجميع الجهات.

