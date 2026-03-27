وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ويدعو لفرض التهدئة

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 01:18 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيروت، نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء المصري اللبناني، بحضور وزير الخارجية اللبناني ووزيرة الشئون الاجتماعية، للتشاور حول المستجدات اللبنانية ونقل رسالة دعم من مصر.

ونقل الوزير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً دعم مصر للحكومة اللبنانية وتوجيه الرئيس بإرسال مساعدات عاجلة نحو ألف طن لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب اللبناني.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره للجهود المصرية وسرعة الاستجابة الإغاثية، مؤكداً أهمية التضامن المصري للحفاظ على استقرار لبنان ومؤسساته الوطنية.

وشدد وزير الخارجية على رفض مصر للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا دعم القاهرة لجهود الحكومة اللبنانية لبسط سيادتها وحصر السلاح في يد الدولة، واستمرار دور مصر في السعي لفرض التهدئة وحماية لبنان من أي تصعيد.

