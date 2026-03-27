نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يوجّه بإنشاء لجنة لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 02:15 صباحاً - دوت الخليج_ وجه الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل شركات الإنتاج الحربي، مع التأكيد على عدم التأثير على مستوى الإنتاجية.

وتابع جمبلاط آخر المستجدات الخاصة بمؤشرات الأداء بالشركات والوحدات، مشددًا على أهمية الاستفادة من الطاقات الشابة داخل الشركات، بما في ذلك مساعدو رئيس مجلس الإدارة، لدورهم في وضع الخطط التي تعزز الإنتاجية وتذلل العقبات أثناء العمل.

كما شدد الوزير على ضرورة المتابعة الدورية المباشرة للأداء المالي للشركات والوحدات يوميًا، وكذلك على مدار فترات زمنية محددة (شهريًا – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

وأصدر جمبلاط عددًا من التوجيهات لرؤساء مجالس الإدارات تهدف إلى خلق بيئة عمل مواتية للعاملين، من بينها تخصيص توقيتات محددة لتلقي الشكاوى والاستماع للعاملين، بما يسهم في مواجهة التحديات وتعزيز العملية التصنيعية وزيادة الإنتاجية.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

