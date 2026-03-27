نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. البنك الدولي يعلن دعمه للدول المتضررة من حرب الشرق الأوسط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 02:15 صباحاً - _ أعلن البنك الدولي أنه سيقدم الدعم للحكومات المتضررة من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، من خلال أدوات التمويل السريع والمساعدات المالية الفورية والخبرات في مجال السياسات ودعم القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الوظائف وتعزيز النمو في البلدان المتضررة.

وأكد البنك الدولي استعداده للتدخل على نطاق واسع لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والإنسانية على الدول المتضررة، وذلك عبر تقديم خبرات فنية ودعم استراتيجي يساهم في استقرار الأسواق والحفاظ على التنمية الاقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. البنك الدولي يعلن دعمه للدول المتضررة من حرب الشرق الأوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.