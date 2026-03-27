إيني تنسحب من كونسورتيوم للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل إسرائيل

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 03:13 صباحاً - _ أعلنت شركة ريشيو إنرجيز أن مجموعة إيني الإيطالية للطاقة انسحبت من كونسورتيوم يضم ريشيو إنرجيز ودانا بتروليوم، كان يعمل على استكشاف الغاز في المنطقة البحرية المعروفة باسم “الحزمة جي” قبالة سواحل إسرائيل.

وأضافت الشركة أن ريشيو إنرجيز ودانا بتروليوم ستواصلان السعي للحصول على التراخيص اللازمة للمشروع، مشيرتين إلى أنهما تدرسان التعويضات المحتملة التي قد تضطر إيني إلى دفعها نتيجة انسحابها.

من جانبها، أكدت إيني قرار الانسحاب، موضحة أن الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة أنشطتها وتنويع استثماراتها في قطاع التنقيب والإنتاج.

