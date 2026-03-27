عاجل.. زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 02:56 مساءً - دوت الخليج_ أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً اليوم أشارت فيه إلى أنه في إطار نهج الوزارة باطلاع الرأي العام على كافة الحقائق المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة لجمهور المواطنين فقد تقرر بدءاً من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 تحريك اسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق وثبات بعضها كالتالي :

أولا قطارات السكك الحديدية

تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5% ، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%

ثانياً مترو الانفاق ( الخطوط الأول والثاني والثالث)

ودعت الوزارة السادة المواطنين وخاصة الطلبة والسادة الموظفين بالقطاعين العام والخاص الى عمل اشتراكات ركوب القطارات والمترو والتي تتمتع بتخفيضات كبيرة في تنقلاتهم المختلفة عبر قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق الثلاثة .

وأوضحت وزارة النقل أن أسباب تحريك أسعار التذاكر ترجع إلى ضرورة توفير مصاريف التشغيل، في ظل التحديات المالية التي تواجهها هيئتا السكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية أكثر من مرة، وهو ما شكل عبئًا ماليًا كبيرًا في ظل ثبات أسعار التذاكر لفترات طويلة.

كما أشارت إلى الأعباء المالية المرتبطة بأعمال صيانة الأسطول الحالي من قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه بشكل مستمر من أعمال رفع كفاءة وتطوير للخطوط القائمة.

وأضافت الوزارة أن ارتفاع أجور العاملين بالهيئتين بشكل دوري، أسوةً بباقي العاملين بالدولة، يأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعاملين بالجهاز الحكومي، وهو ما يمثل أيضًا أحد أسباب تحريك الأسعار.

وأكدت وزارة النقل أنها عملت خلال الفترة الماضية على زيادة حجم الاستثمار في أصول وممتلكات هيئتي السكك الحديدية والأنفاق، بهدف تعظيم الموارد، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في ضمان استدامة تقديم خدمات متميزة لجمهور المواطنين.

