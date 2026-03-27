النفط يرتفع بأكثر من 3% مع رفض إيران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن

دبي - احمد فتحي في الجمعة 27 مارس 2026 04:10 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائر الجلسة الماضية فيما يعيد المستثمرون تقييم رد إيران أنها لا تنوي الدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم أن مقترحاً أمريكياً لإنهاء الحرب يخضع حالياً لمراجعة من كبار المسؤولين في طهران.

وعلى صعيد التداو لات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.79 دولار أو 5.66% لتبلغ عند التسوية 108.01 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.16 دولار أو 4.61 % لتبلغ عند التسوية 94.48 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 2% أمس الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني ‌عباس عراقجي أمس إن بلاده تدرس المقترح الأمريكي لوقف الحرب لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

في حين قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تتقبل “الهزيمة العسكرية”.

من جانبه، قال كبير ​الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي للأبحاث تسويوشي أوينو في مذكرة نقلتها : “تلاشى ​التفاؤل حيال وقف إطلاق ​النار”. مضيفاً أن المعايير التي حددتها واشنطن تبدو ‌عالية مما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من التقلبات اعتماداً على المفاوضات والإجراءات العسكرية ​من كلا الجانبين.

وأدى الصراع إلى توقف شبه تام ​للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية. ووصفت الوكالة الدولية للطاقة هذا الوضع بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وفي العراق، قال ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة لرويترز أمس الأربعاء إن إنتاج النفط في البلاد انخفض وإن صهاريج التخزين بلغت مستويات عالية وخطيرة.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 مليون برميل في ‌الأسبوع المنتهي في 20 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024 ويتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته بزيادة 477 ​ألف برميل.

