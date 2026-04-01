مؤسسة التمويل الدولية تستهدف ضخ 2.2 مليار دولار استثمارات في أفريقيا خلال 2025/2026

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:06 صباحاً - سمر السيد_ قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إن مؤسسته استثمرت 2.2 مليار دولار في 10 دول بالقارة الأفريقية خلال العام المالي الماضي 2024/2025، ومتوقع تحقيق نفس المبلغ بنهاية العام المالي الجاري 2025/2026.

ويبدأ العام المالي في مؤسسة التمويل الدولية مطلع يوليو من كل عام وينتهي في يونيو من العام التالي.

وأوضح سيلا خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها المؤسسة مساء اليوم قبيل انعقاد منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المقرر عقده خلال مايو المقبل في كيغالي، أن التركيز الأساسي للمؤسسة ينصب على القطاع المالي للوصول لأكبر عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن استثمارات المؤسسة في مصر تركزت في العديد من القطاعات، بينها القطاع المالي والزراعي، كما شملت العام المالي الماضي القطاع السياحي، موضحًا أن المؤسسة تضخ استثمارات سنوية في مصر تُقدَّر بنحو مليار دولار، مع تركيز رئيسي على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المصري.

وأوضح أن استراتيجية المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي ترتكز على أربع ركائز رئيسية، منها الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب توسيع القطاع الخاص ودعم خلق الوظائف، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بدخول مئات الملايين إلى سوق العمل عالميًا.

وأشار سيلا إلى أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا يمثل منصة مهمة لدفع استثمارات القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، بما يعزز التنمية الاقتصادية في القارة السمراء.

