الحكومة تتابع تداعيات الحرب وتعليق الإغلاقات خلال أعياد الأقباط

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 01:59 صباحاً - دوت الخليج_ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة آخر مستجدات وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مستجدات الحرب وتأثيراتها على الداخل المصري والمستويين الإقليمي والدولي، وجهود الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في التنسيق مع الأطراف الدولية لخفض التصعيد ووقف الحرب، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.

كما تناول الاجتماع الآثار الاقتصادية السلبية للحرب على مصر والدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة وتوقف سلاسل الإمداد، واستعرض جهود الحكومة للتخفيف من هذه التداعيات من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة، وتأمين المواد البترولية اللازمة للإنتاج والاستهلاك وضمان مخزون يكفي لفترات طويلة، إضافة إلى متابعة الترشيد في استخدامات الطاقة وتأمين المواد الخام للصناعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية.

وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة تابعت أسعار السلع وحركة الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من تطبيق الإجراءات التي تضمن توفير متطلبات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة.

كما أوصت اللجنة خلال الاجتماع بتعليق العمل بقرارات الإغلاق الخاصة بالمحال والمراكز التجارية والمطاعم والأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، خلال أسبوع أعياد الأقباط، على أن تُعرض هذه التوصية على مجلس الوزراء غدًا.

وفي ختام الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الوزراء المصري وأعضاء الحكومة بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع المواطنين الأقباط في مصر والعالم، متمنين لهم دوام الصحة والتوفيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

