نعرض لكم الان تفاصيل خبر منتدى الرؤساء التنفيذيين بأفريقيا: مصر شريك رئيسي في تشكيل الاستثمار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 02:56 صباحاً - سمر السيد_ قال أدريان فيلدينغ، مدير منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، إن مصر تُعد شريكًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل الاستثمار بالقارة، مؤكدًا أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتعزيز تدفقات الاستثمار إلى أفريقيا.

وأضاف أن نسخة العام الجاري من المنتدى تشهد اهتمامًا متزايدًا من القادة وصناع القرار، مع توقع زيادة عدد الرؤساء المشاركين مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد حضور 6 إلى 7 رؤساء دول و4 رؤساء وزراء.

وأوضح فيلدينغ، خلال فعاليات المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية مساء اليوم قبيل انعقاد المنتدى في مدينة كيغالي مايو المقبل، أن المنتدى يستهدف استقطاب نحو 1500 من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في أفريقيا، بمشاركة مؤسسات دولية وشركات بارزة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا، مثل Meta.

وأكد أن القارة الأفريقية أصبحت وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، مع دور مصر المحوري في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتدفقات الاستثمار.

