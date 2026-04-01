صندوق النقد يتوقع نقصًا في الهيليوم والكبريت بسبب تداعيات الحرب على إيران

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 05:07 صباحاً - سمر السيد_ توقع عدد من خبراء صندوق النقد الدولي حدوث نقص أو ارتفاع حاد في أسعار بعض المواد المستخدمة في التصنيع، مثل الهيليوم والكبريت، نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

واستندت هذه التوقعات إلى أن دول الخليج تستحوذ على حصة كبيرة من إنتاج الهيليوم عالميًا، وهو ما يجعله عرضة للتأثر بأي اضطرابات في المنطقة. ويُستخدم الهيليوم في مجموعة واسعة من الصناعات، بدءًا من أشباه الموصلات وحتى أجهزة التصوير الطبي.

وبالتوازي، رجح خبراء الصندوق أن تواجه إندونيسيا نقصًا في الكبريت اللازم لمعالجة وإنتاج معدن النيكل، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد. وتستحوذ إندونيسيا على نحو نصف الإنتاج العالمي من النيكل، الذي يعد مكونًا أساسيًا في بطاريات السيارات الكهربائية.

وأشار الخبراء إلى أنه إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأولية بسبب الحرب، تواجه الدول والشركات والمستهلكون حول العالم بالفعل تداعيات تعطل سلاسل الإمداد.

كما حذروا من تصاعد المخاوف بشأن أسعار الأغذية، في ظل تعطل شحنات الأسمدة، التي يمر نحو ثلثها عبر مضيق هرمز، ما قد يؤثر على إمدادات المحاصيل بالتزامن مع بداية موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، ويهدد بارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.

وأكدوا أن أي ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة والأغذية لا يمثل مجرد تحدٍ اقتصادي، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية وسياسية، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية لدى العديد من الدول للتعامل مع هذه التداعيات.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يراقب هذه التطورات عن كثب، على أن يقدم تقييمًا أكثر شمولًا لتداعيات الحرب في تقريري آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي العالمي المقرر نشرهما في 14 أبريل، يعقبهما تقرير الراصد المالي في 15 أبريل.

