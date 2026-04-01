هيئة الدواء تبحث مع إدواردز لايف ساينسز وكابيتال آيز دعم التصنيع المحلي للمستلزمات الطبية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 06:13 صباحاً - دوت الخليج_ عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شركتي كابيتال آيز للسياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، وإدواردز لايف ساينسز لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المستلزمات الطبية.

وأكد الغمراوي خلال الاجتماع حرص الهيئة على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تطوير صناعة المستلزمات الطبية في مصر، مشددًا على أهمية توطين ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات المرضى.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز الأمن الدوائي الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وخلال اللقاء، استعرضت شركة إدواردز لايف ساينسز أنشطتها في مجال مستلزمات أمراض القلب الهيكلية وصمامات القلب، إلى جانب خططها المستقبلية لتعزيز تواجدها في السوق المصري وزيادة الاستثمار في التصنيع المحلي.

كما قدمت شركة كابيتال آيز خبراتها في مجال السياسات العامة والاستشارات الاستراتيجية، مع التركيز على دعم التواصل بين الجهات الصناعية والمؤسسات الحكومية، بما يسهم في تيسير تنفيذ مبادرات توطين الصناعات الدوائية.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركتين بالدور الفاعل لهيئة الدواء المصرية في دعم الشراكات الصناعية، مؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير المستلزمات الطبية المتقدمة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات المرضى، ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية.

