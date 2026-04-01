نعرض لكم الان تفاصيل خبر ضربة اقتصادية قاسية.. 186 مليار دولار خسائر الشرق الأوسط في شهر واحد من الحرب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:06 صباحاً - العربية نت _ تكبدت دول الشرق الأوسط خسائر اقتصادية فادحة تُقدّر بنحو 186 مليار دولار خلال شهر واحد فقط من اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، بحسب ما أعلنه عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خسائر الشرق الأوسط

وقال الدردري، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان، إن الخسائر تعادل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، محذرًا من أن استمرار القتال سيعمّق التداعيات الاقتصادية عالميًا، مؤكدًا: “كل يوم تأخير في وقف الحرب يفاقم الخسائر”.

وأشار إلى أن دول الخليج تتحمل النصيب الأكبر من الخسائر، بنحو 168 مليار دولار، فيما تبلغ الخسائر في دول الشام نحو 30 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز إجمالي الخسائر حاجز 190 مليار دولار إذا استمر التصعيد.



اضطرابات حادة في أسواق الطاقة

وتأتي هذه التداعيات في ظل اضطرابات حادة في أسواق الطاقة، حيث تسببت الهجمات في تعطيل منشآت حيوية وإغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميًا، وسط تراجع حركة الملاحة بنسبة 95% وفق بيانات منصة “كيبلر”.

وحذر المسؤول الأممي من هشاشة النموذج الاقتصادي في المنطقة، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط، داعيًا إلى إعادة هيكلته نحو مزيد من التنوع والاستدامة، إلى جانب البحث عن بدائل استراتيجية لمضيق هرمز عبر تطوير شبكات أنابيب وطرق تجارة بديلة.

كما توقع الدردري، أن يؤدي النزاع إلى فقدان نحو 3.7 مليون فرصة عمل، ودفع قرابة 4 ملايين شخص إضافي إلى ما دون خط الفقر، ما ينذر بتداعيات اجتماعية وإنسانية عميقة في الفترة المقبلة.

