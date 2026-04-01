10 ملايين برميل.. زيادة مفاجئة في النفط الخام بالولايات المتحدة رغم انخفاض مخزونات الوقود

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:59 صباحاً - _ أظهرت بيانات أولية نقلتها مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي، ارتفاعًا كبيرًا في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقابل تراجع ملحوظ في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأفادت المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، بأن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 10.26 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس، في زيادة تفوق التوقعات وتعكس ضغوطًا محتملة على الطلب أو زيادة في المعروض.

مخزونات النفط الخام

في المقابل، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.21 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.04 مليون برميل مقارنة بالأسبوع السابق.

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لتأكيد الاتجاهات، في وقت تلعب فيه تحركات المخزونات دورًا رئيسيًا في تحديد مسار أسعار النفط عالميًا.

