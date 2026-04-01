نعرض لكم الان تفاصيل خبر نمو مؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 50.1 نقطة خلال مارس من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 11:56 صباحاً - شينخوا _ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية سجل 50.1 نقطة في مارس 2026، مرتفعًا بمقدار 0.6 نقطة عن الشهر السابق، ما يشير إلى توسع معتدل في القطاع.

مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات

وأوضحت الهيئة أن مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في بكين بلغ 50.2 نقطة في مارس، بزيادة 0.5 نقطة عن فبراير، مع تسجيل نمو قوي في النقل بالسكك الحديدية، والاتصالات والبث الإذاعي والتلفزيوني، وخدمات النقل عبر الأقمار الصناعية، والخدمات المالية والتأمين، حيث سجلت جميعها قراءات فوق 55.

في المقابل، شهدت قطاعات البيع بالتجزئة والفنادق والمطاعم والعقارات نشاطًا ضعيفًا، مع قراءات دون مستوى 50 الفاصل بين التوسع والانكماش.

مؤشر توقعات الأعمال لقطاع الصناعات غير التحويلية

كما حافظ مؤشر توقعات الأعمال لقطاع الصناعات غير التحويلية على مستوى مرتفع عند 54.2 نقطة، ما يعكس استمرار تفاؤل الشركات بشأن تطورات السوق في الأشهر المقبلة.

