نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا: أي دعم لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة سيتوقف على دخل الأسرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 03:13 مساءً - – قالت وزيرة المالية ​البريطانية ريتشل ريفز ‌لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الأربعاء، إن أي ​دعم حكومي ​لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة ⁠الناجم عن الصراع ​في الشرق الأوسط ​سيتوقف على دخل الأسرة.

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير ​الطاقة للمنازل ​في يوليو تموز. وسبق أن ‌قالت ⁠ريفز في مارس إن أي دعم سيكون موجها.

وقالت ​اليوم ​لبي.بي.سي “نبحث ⁠عن طرق تمكنا من دعم ​الناس بناء ​على ⁠دخل الأسرة”، مضيفة أن من السابق ⁠لأوانه ​تحديد المستحقين ​للدعم.

