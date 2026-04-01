الجمارك الأمريكية تُعيد 166 مليار دولار من الرسوم الجمركية للشركات

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 04:06 مساءً - العربية نت _ أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية براندون لورد، أن الشركات ستتلقى 166 مليار دولار كاسترداد خلال 45 يوماً لرسوم جمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونيتها.

كما ورد في الوثيقة أن مصلحة الجمارك تُحرز تقدماً في إنشاء آلية مبسطة لاسترداد الرسوم الجمركية، إذ بلغت نسبة إنجازها 60-85%، إلا أن النظام الجديد قد يستغرق ما يصل إلى 45 يوماً لمراجعة الطلبات ومعالجتها.

وأشار براندون لورد أيضاً إلى أن النظام سيبدأ باستقبال طلبات استرداد الرسوم الجمركية على مراحل، مع إعطاء الأولوية للإقرارات الجمركية المُقدمة خلال الثمانين يوماً الماضية والتي تم تعليقها أو تمديدها أو مراجعتها.

وأوضحت مصلحة الجمارك الأمريكية أن أكثر من 26 ألف مستورد قد سجلوا فعلياً لتلقي استرداد إلكتروني لرسوم جمركية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 120 مليار دولار.

ووفقاً لتقديرات الحكومة الأمريكية، أنفق المستوردون ما مجموعه 166 مليار دولار على الرسوم الجمركية، وهو ما قضت المحاكم لاحقاً بعدم قانونيته.

في 20 فبراير قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن فرض الرئيس، دونالد ترامب، تعريفات جمركية على واردات دول أخرى بموجب خطة العمل الاقتصادي الدولية يُعد إساءة استخدام للسلطة، مع ذلك، لم توضح المحكمة العليا ما إذا كان يتعين على الإدارة الأميركية رد الأموال المدفوعة مسبقاً كرسوم جمركية،

وعقب ذلك، وقّع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، ثم أعلن نيته رفع هذه الرسوم إلى 15%.

ودخلت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% على الواردات الأمريكية حيز التنفيذ في 24 فبراير، ومن المقرر أن يستمر العمل بها لمدة 150 يوماً، حتى 24 يوليو.

