«الثروة المعدنية» تستعرض الإجراءات النهائية لمشروع المسح الجوي الشامل للمعادن

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 05:03 مساءً - عقد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، اجتماعًا مع قيادات شركة «Xcalibur» العالمية، على هامش فعاليات مؤتمر مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسح الجيوفيزيقي الجوي الشامل لجمهورية مصر العربية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، حيث تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية، تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ أعمال المسح خلال المرحلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية في دعم البنية المعلوماتية لقطاع التعدين في مصر.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الاستراتيجية للمشروع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويُعد هذا المشروع أحد الركائز الأساسية في خطة تطوير قطاع التعدين، حيث يسهم في توفير قاعدة بيانات جيولوجية حديثة ودقيقة، تعزز من فرص الاستكشاف والاستثمار، وتواكب أحدث النظم العالمية في هذا المجال.

