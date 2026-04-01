نعرض لكم الان تفاصيل خبر «الثروة المعدنية» و«SLB» تستعدان لوضع خارطة طريق لاستكشاف الليثيوم والمعادن الحرجة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 05:03 مساءً - عقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، اجتماعًا فنيًا مع ممثلي شركة «SLB» العالمية، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة الجديدة والتعدين، وتفعيل المرحلة الثانية من الشراكة التقنية بين الجانبين.

وتناول الاجتماع وضع الخطوط العريضة لتشكيل مجموعة عمل مشتركة، بهدف تقييم خام الليثيوم في مصر، مع التركيز على تحديد نسب تواجده في المياه المصاحبة للآبار، وصولًا إلى الصخور الحاملة للخام (Mother Rock)، إلى جانب استخدام أدوات متطورة وتطبيقات رقمية وتنفيذ مشروع تجريبي (Demo Project) لتدقيق البيانات.

كما تم بحث وضع أولويات لاستكشاف العناصر الأرضية النادرة (REE) والمعادن الحرجة، مثل النحاس والنيكل والكوبالت.

وفي إطار سعي الهيئة لرقمنة قطاع التعدين، استعرضت شركة «SLB» قدراتها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل بيانات المسح الجوي بدقة عالية، وتطبيق معايير ضبط الجودة (QC) لضمان موثوقية النتائج الميدانية، فضلًا عن نقل الخبرات في النمذجة ثلاثية الأبعاد (3D Modeling) للمواقع التعدينية، استنادًا إلى دراسات حالة عالمية ناجحة، من بينها تجارب في كندا.

كما شدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية بناء القدرات، حيث تم الاتفاق على تنظيم برامج تدريبية تخصصية للعاملين بالهيئة لنقل أحدث التكنولوجيات، ووضع آلية متابعة دورية (Follow-up) لضمان تنفيذ النطاق الفني المتفق عليه.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات لاحقة، تمهيدًا لإبرام بروتوكول تعاون يدعم مجالات العمل المشتركة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الثروة المعدنية» و«SLB» تستعدان لوضع خارطة طريق لاستكشاف الليثيوم والمعادن الحرجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.