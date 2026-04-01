نعرض لكم الان تفاصيل خبر «الطاقة الدولية» تتوقع تفاقم اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط خلال أبريل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 05:56 مساءً - – قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم الأربعاء، إن اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط ستزداد في أبريل، وستؤثر على أوروبا مع انخفاض الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز.

وأضاف بيرول في بودكاست مع نيكولاي تانجن، رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي: “ستكون خسائر النفط في أبريل ضعف خسائر مارس، بالإضافة إلى خسائر الغاز الطبيعي المسال… المشكلة الأكبر اليوم هي نقص وقود الطائرات والديزل. نشهد ذلك في آسيا، ولكن أعتقد أنه سيصل إلى أوروبا قريبًا، في أبريل أو مايو”.

ولفت إلى أن الوكالة تدرس إمكانية سحب المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط إذا لزم الأمر.

خسارة أكثر من 12 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط حتى الآن

وأكد أن نحو 40 من أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط تضررت بسبب الحرب الحالية، مشيرا إلى خسارة أكثر من 12 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط حتى الآن، وفقاً لوكالة “”.

وتابع بيرول: “هذه الأزمة أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات وفقدان الغاز الروسي في عام 2022 مجتمعتين، ومن المتوقع أن تتفاقم خسائر النفط في أبريل الحالي بمقدار المثل عما كانت عليه في مارس الماضي”.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الطاقة الدولية» تتوقع تفاقم اضطرابات إمدادات النفط في الشرق الأوسط خلال أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.