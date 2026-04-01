دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 08:11 مساءً - _ قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول ​المسال في أبريل بما يتراوح بين ‌38 بالمئة و80 بالمئة بسبب شح الإمدادات العالمية.

وتسببت الحرب في الشرق الأوسط في أكبر اضطراب لإمدادات الطاقة منذ ​عقود، مما دفع الأسعار العالمية إلى أعلى ​مستوياتها منذ سنوات.

وتعرضت قدرة إنتاج غاز البترول المسال ⁠في الخليج لأضرار وتوقفت شحنات البروبان والبيوتان ​من دول في المنطقة، التي كانت تمثل في ​السابق نحو 30 بالمئة من الصادرات العالمية لغاز البترول المسال المنقول بحرا، منذ أوائل مارس بسبب إغلاق مضيق هرمز.

ورفعت ​أرامكو سعر البيع الرسمي لأبريل للبروبان ​205 دولارات ليصل إلى 750 دولارا للطن، ورفعت سعر البيوتان ‌260 ⁠دولارا ليبلغ 800 دولار للطن.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول المسال الذي يستخدم بشكل أساسي وقودا للسيارات وللتدفئة وكمادة خام لإنتاج مواد بتروكيماوية أخرى.

ورفعت سوناطراك ​سعر البيع ​الرسمي لأبريل ⁠للبروبان 325 دولارا ليصل إلى 850 دولارا للطن، ورفعت سعر البيوتان ​400 دولار ليبلغ 900 دولار للطن.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وتستخدم أسعار ​البيع ⁠الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا ⁠والمحيط ​الهادي، كما تستخدم أسعار البيع ​الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط والبحر ​الأسود وتركيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تتراوح بين 38 و80%.. أرامكو وسوناطراك ترفعان سعر غاز البترول المسال في أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.