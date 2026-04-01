القطاع الخاص الأمريكي يضيف 62 ألف وظيفة في مارس

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 09:13 مساءً - وكالات _ أظهر تقرير شركة معالجة الرواتب ADP الصادر اليوم الأربعاء، أن نمو التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي سجل مستوى أفضل من التوقعات خلال مارس، مع استمرار قطاعي الرعاية الصحية والبناء في توفير معظم الزخم الوظيفي.

وسجل عدد الوظائف الجديدة 62 ألف وظيفة خلال الشهر، بانخفاض طفيف قدره 4 آلاف وظيفة عن الرقم المعدل لشهر فبراير، لكنه تجاوز توقعات داو جونز البالغة 39 ألف وظيفة. ويستثني تقرير ADP العاملين في القطاع الحكومي.

وساهمت قطاعات التعليم والخدمات الصحية بــ 58 ألف وظيفة، مماثلة للرقم المسجل في فبراير، بينما أضاف قطاع البناء 30 ألف وظيفة.

وكان عدد الوظائف في قطاع الصحة محدوداً في الشهر السابق بسبب إضراب مؤقت في كايزر بيرماننتي شمل أكثر من 30 ألف عامل في هاواي وكاليفورنيا.

وفي قطاعات أخرى، أضاف قطاع خدمات المعلومات 16 ألف وظيفة، وقطاع الموارد الطبيعية والتعدين 11 ألف، بينما شهد قطاع الترفيه والضيافة زيادة قدرها 7 آلاف وظيفة.

على الجانب الآخر، فقدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق 58 ألف وظيفة، بينما انخفض القطاع الصناعي 11 ألف وظيفة.

وفي اقتصاد يهيمن عليه قطاع الخدمات، شهد مارس آذار توازناً نادراً في خلق الوظائف، بواقع 30 ألف وظيفة لمنتجي السلع مقابل 32 ألف وظيفة للخدمات.

وكانت الشركات الصغيرة التي تقل عن 50 موظفاً الأكثر نشاطاً في التوظيف، حيث أضافت 58 ألف وظيفة، في حين خسرت المؤسسات متوسطة الحجم 20 ألف وظيفة، وبلغ صافي الانخفاض في الشركات الكبيرة التي تضم 500 موظف أو أكثر 4 آلاف وظيفة.

وحافظ نمو الأجور للعاملين في وظائفهم على 4.5%، بينما شهد من غيرهم من المتغيرين وظيفياً زيادة قدرها 6.6%، بارتفاع 0.3 نقطة مئوية عن فبراير.

ويصدر تقرير الوظائف غير الزراعية عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بعد يومين، مع توقعات وول ستريت بزيادة 59 ألف وظيفة بعد الخسارة المسجلة في فبراير والتي بلغت 92 ألف وظيفة، على أن يستقر معدل البطالة عند 4.4%.

