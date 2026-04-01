رئيس الوزراء: رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 09:13 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن بند الأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يشهد زيادة تُقدّر بنحو 21%، وهي من أعلى معدلات الزيادة التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي الآن، أن الزيادة تشمل صرف علاوة دورية بنسبة 15%، إلى جانب زيادات استثنائية على العاملين بقطاعي التعليم والصحة، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أوضاع المعلمين والعاملين في القطاع الطبي.

