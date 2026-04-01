وزير البترول: الاستثمار في الشباب يقود مستقبل الطاقة في مصر

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 09:13 مساءً - دوت الخليج_ عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مائدة مستديرة بعنوان “قادة مستقبل الطاقة من الشباب.. تمكين الكفاءات الشابة لدعم قطاع الطاقة المصري”، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026، بمشاركة عدد من الوزراء وكوادر شابة من الشركات العاملة في قطاع الطاقة.

وشارك في المائدة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، والسيد جوهر نبيل، إلى جانب الدكتور أيمن بهاء الدين ممثلًا عن وزير التربية والتعليم، وبحضور مجموعة من الكفاءات الشابة من مختلف التخصصات في قطاع الطاقة والبترول والغاز.

وأدارت الجلسة المهندسة عبير الشربيني، حيث شهدت تفاعلًا ملحوظًا في حوار مفتوح بين الوزراء والشباب، بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، والتعرف على أبرز التحديات التي تواجه تنمية قدراتهم وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية مستقبلًا، فضلًا عن دعم الابتكار والتحديث في القطاع.

وتناولت المناقشات سبل إعداد جيل جديد من القيادات الشابة، من خلال تنمية الخبرات العملية، وتعزيز التفاعل مع المشروعات وفرق العمل، ونقل الخبرات التراكمية، إلى جانب تطوير مهارات اتخاذ القرار، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات التحول الطاقي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير البترول أن هذه المائدة تمثل نموذجًا للتكامل بين الوزارات والكفاءات الشابة، بما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ودفع جهود تمكين الشباب. ودعا إلى تحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية عبر تجميع المقترحات والبيانات خلال 15 يومًا بالتنسيق بين الجهات المعنية، على أن تُعقد مائدة مستديرة أخرى بعد 30 يومًا لعرض النتائج وتحديد آليات التنفيذ.

من جانبه، شدد وزير التعليم العالي على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير البرامج التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مع التركيز على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وربط البحث العلمي بالصناعة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن تمكين الشباب يمثل ركيزة أساسية لمستقبل قطاع الطاقة، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم المبادرات الشبابية وتأهيل الكوادر للمشاركة في العمل المناخي.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب وزير التربية والتعليم أن “إيجبس 2026” يعكس توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لافتًا إلى جهود تطوير المناهج والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العاملة في القطاع.

