نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يخفض فاتورة استيراد النفط من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن التزام الدولة خلال الفترة الماضية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب الوفاء بكافة الإجراءات المتفق عليها، كان له تأثير إيجابي كبير على ثقة الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز في مصر.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذا الالتزام شجع الشركاء على التوسع في أعمال الاستكشاف، ورفع كفاءة الحقول، وتطوير المشروعات داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه مؤخرًا يعكس مؤشرات “مبشرة للغاية”.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة الإعلان عن مزيد من الاكتشافات الجديدة، بما يسهم في تأمين منظومة الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في فاتورة الاستيراد التي تمثل عبئًا على الاقتصاد.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل التحدي الأهم حاليًا، مؤكدًا أن كل زيادة في الإنتاج ستسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات أو أزمات في قطاع الطاقة.

ولفت مدبولي إلى أن الشركاء الأجانب أكدوا وجود عدد كبير من المشروعات التي من المنتظر دخولها حيز التشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق أمن الطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

