وزير المالية: رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:14 مساءً - يارا الجنايني_ كشف وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة قررت رفع سعر توريد القمح المحلي لموسم الحصاد إلى 2500 جنيه للأردب، في إطار توجه الدولة لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد المحلي.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن القرار يستهدف دعم الفلاح المصري وتحفيزه على تقديم أكبر كميات ممكنة من المحصول خلال الموسم الجديد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة في سعر التوريد ستكلف الموازنة العامة للدولة نحو 4.5 مليار جنيه إضافية مقارنة بالتقديرات السابقة، إلا أن الحكومة تتحمل هذا العبء بهدف ضمان نجاح الموسم الزراعي وتحقيق أعلى معدلات شراء من الإنتاج المحلي.

