البترول تنفي تحريك أسعار الوقود

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:14 مساءً - يارا الجنايني_ – أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من غدٍ الخميس، نافيةً هذه المزاعم جملةً وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويمثل أخبارًا كاذبة وشائعات مضللة، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات.

