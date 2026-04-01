نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: برنامج طموح لشركة شل لتسريع الاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2026 10:14 مساءً - دوت الخليج_ التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سيدريك كريمرز، رئيس أنشطة الغاز المتكاملة بشركة شل العالمية، في جلسة مباحثات تناولت تعزيز التعاون الجاري في قطاع الغاز الطبيعي، بحضور داليا الجابري، رئيسة شركة شل مصر، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد الوزير أن الشراكة مع شركة شل تشهد نقلة نوعية لدعم جهود مصر في تسريع وتيرة البحث والاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، في ظل برنامج عمل طموح تنفذه الشركة في مصر، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد الغاز.

وأشار بدوي إلى أن هذا التعاون يكتسب أهمية إضافية في ضوء الخطوة التاريخية بتوقيع الاتفاق الحكومي لتسريع تنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، والذي تشارك فيه شركة شل إلى جانب شيفرون، ما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وقبرص والشركاء. وأكد الوزير استمرار مساعي مصر لتعزيز التكامل مع قبرص واليونان وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

كما شدد وزير البترول على أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء يمثل رسالة إيجابية تعكس الجدية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتدعم ضخ استثمارات جديدة في استكشاف وإنتاج الغاز.

من جانبه، أكد السيد سيدريك كريمرز أن نجاحات زيادة الإنتاج في مصر عززت رغبة شركة شل في تنفيذ برامج عمل طموحة وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى مناطق النجاح المهمة للشركة. وهنأ كريمرز الوزير على الاتفاق الخاص بحقل أفروديت، مثمنًا الجهود المصرية المبذولة للعمل مع جميع الأطراف ودفع المشروع إلى الأمام.

وأضاف كريمرز أنه سعيد بالخطوات التي تتخذها مصر لتعظيم الاستفادة من مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال، مؤكدًا أن شل، باعتبارها شريكًا رئيسيًا لمصر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ترى أن مستقبل مصر واعد في هذه الصناعة، خاصة في ضوء جهود الربط الإقليمي وتعظيم الاستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير البترول: برنامج طموح لشركة شل لتسريع الاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.