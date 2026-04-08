هيئة الدواء تبحث مشروع صيني لإنتاج الزجاج الصيدلاني باستثمارات 250 مليون دولار

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 أبريل 2026 08:03 مساءً - بحث الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، مع وفد شركة “ترايمف جونهنغ” الصينية برئاسة وانغ شياوشوان، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، سبل تعزيز التعاون في مجال توطين صناعة الزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني من خلال إنشاء مشروع صناعي متكامل لإنتاجه ومنتجات التعبئة الدوائية عالية الجودة داخل مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي بالوفد الصيني، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على دعم وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية إقليمياً وعالمياً، كما شدد على التزام الهيئة بالتطوير المستمر للأطر التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية، بما يدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأكد الغمراوي أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم التصنيع المحلي للصناعات الدوائية الدقيقة، مشيراً إلى أن توطين صناعة الزجاج البوروسيليكاتي الصيدلاني خطوة استراتيجية تعزز الاكتفاء الذاتي وتحافظ على استقرار سلاسل الإمداد الحيوية، كما يعكس حرص الهيئة على توفير بيئة استثمارية مواتية ومتوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، لضمان وصول منتج مصري آمن للمريض محلياً وعالمياً.

المشروع يستهدف توجيه 60% من الإنتاج للسوق المحلي

وخلال اللقاء، استعرض وانغ شياوشوان الخطة الاستراتيجية للمشروع المزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الصيني، بحجم استثمارات يبلغ نحو 250 مليون دولار، موضحاً أن المشروع يستهدف توجيه 60% من الإنتاج للسوق المحلي و40% للتصدير، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعات الدواء ومستلزماتها.

كما أعرب الوفد الصيني عن ثقته في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدين أن السوق المصري يمثل بوابة استراتيجية للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل ما يشهده من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتنظيمية للقطاع الدوائي.

وتُعد شركة “ترايمف جونهنغ” من الكيانات العالمية الرائدة في تصنيع الزجاج البوروسيليكاتي المحايد وفقاً للمعايير الدولية والذي يتميز بقدرته العالية على تحمل درجات الحرارة، وملاءمته لتخزين المستحضرات الحيوية واللقاحات، إلى جانب تمتعه بدرجة عالية من الشفافية، بما يضمن الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الصناعات الدوائية المتقدمة، ودعم الاستثمارات النوعية، وضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للمنتجات والمريض، بما يعزز تنافسية الدواء المصري محلياً وإقليمياً.

