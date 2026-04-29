مقتل 22 عنصراً من "الشباب" الصومالية

مقتل 22 عنصراً من "الشباب" الصوماليةأعلن الجيش الصومالي اليوم، عن مقتل 22 عنصرًا من حركة الشباب في عمليات عسكرية نفذت في إقليم شبيلي جنوب الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية صونا، عن وزارة الدفاع، أن العملية العسكرية شملت اشتباكات برية وضربات جوية، في منطقة بولو عبد الله.

وأضافت الدفاع الصومالية التزامها بمواصلة تكثيف مثل هذه العمليات، بهدف القضاء على عناصر حركة الشباب وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية الصومالية منذ أكثر من 10 سنوات، تواجه الحركة التي نفذت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، كما تستهدف هجماتها المتكررة منشآت حكومية وفنادق في العاصمة مقديشو.