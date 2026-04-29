مقتل 22 عنصراً من "الشباب" الصومالية
أعلن الجيش الصومالي اليوم، عن مقتل 22 عنصرًا من حركة الشباب في عمليات عسكرية نفذت في إقليم شبيلي جنوب الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية صونا، عن وزارة الدفاع، أن العملية العسكرية شملت اشتباكات برية وضربات جوية، في منطقة بولو عبد الله.
وأضافت الدفاع الصومالية التزامها بمواصلة تكثيف مثل هذه العمليات، بهدف القضاء على عناصر حركة الشباب وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم الصومال.
تجدر الإشارة إلى أن القوات الحكومية الصومالية منذ أكثر من 10 سنوات، تواجه الحركة التي نفذت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، كما تستهدف هجماتها المتكررة منشآت حكومية وفنادق في العاصمة مقديشو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 22 عنصراً من "الشباب" الصومالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.